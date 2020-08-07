Фото: youtube.com/ALT ИСТОРИЯ

Новый выпуск проекта "ALT история" вышел на YouTube, сообщает RT.

Проект посвящен размышлениям о том, как изменился бы мир, если бы определенные события в истории сложились по-другому. В данном выпуске зрителям предлагается альтернативный вариант развития событий, если бы в мире не было телефонов.

Пользователи смогут узнать, как люди взаимодействовали бы друг с другом, а также как передавались бы данные в развивающемся мире.

Ранее в рамках проекта RT на YouTube-канале "Спик изи" вышел выпуск, посвященный русскому акценту английского языка. В нем ведущий рассказал о засилье "рунглиша" в Голливуде, а также об изменениях английского языка мигрантами из постсоветских стран.