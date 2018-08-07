Кумин встретился с жителями района Академический для решения актуальных проблем

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Кандидат в мэры столицы от КПРФ Вадим Кумин встретился жителями района Академический для решения актуальных проблем.

"Я с болью наблюдаю, как здесь строят три огромных дома. Это архитектура для бизнеса. Это пример точечной застройки. И мы против этого боремся. Наш план не предусматривает точечной застройки ни каком виде в Москве", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Кумин также уделил особое внимание проблеме реконструкции кинотеатра "Улан-Батор". Местные жители считают, что его необходимо сохранить.

Накануне днем Вадим Кумин встретился жителями района Зябликово для решения проблемы качества текущего ремонта жилых домов, а также благоустройства дворовых территорий. На встрече кандидат в мэры Москвы заявил, что необходимо создать единую программу по улучшению жилищных условий москвичей, а также выяснить, куда были потрачены деньги на некачественно проведенный текущий ремонт.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".