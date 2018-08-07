Свиридов встретился с членами МГСА автомобилистов для обсуждения сноса гаражей

7 августа, 20:15
Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с членами Московского городского союза автомобилистов (МГСА) для обсуждения вопроса о незаконном сносе гаражей.
"В моей программе однозначно будет приоритет для таких организаций как МГСА, для других социально ориентированных, вопрос стоянок в Москве. Такие организации, как ваши, несут важную социальную функцию, их нужно поддерживать", – сказал он на встрече, передает Агентство "Москва".
Свиридов отметил, что включит проблему сноса гаражей в свою "Карту проблем Москвы".
Ранее доверенное лицо Ильи Свиридова Дарья Сорокина встретилась с жителями района Братеево для обсуждения организации дорожного движения и проблемы платных парковок.
На встрече она отметила, что Свиридов выступает за отмену платных парковок в спальных районах и жилых кварталах. Помимо этого, Сорокина добавила, что полномочия за контролем введения платных парковок должны быть переданы муниципальным депутатам, которые будут опираться на мнение жителей.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Для участия из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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