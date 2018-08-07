Лещенко рассказал о здоровье Кобзона

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Певец Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, сообщает РИА Новости.

По словам Лещенко, Кобзон сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. "Иосиф Давыдович остается в больнице, состояние стабильно тяжелое", – цитирует Лещенко издание. Ранее некоторые СМИ сообщили, что артиста выписали из больницы.

Накануне источник в Госдуме также сообщил о стабильно тяжелом состоянии 80-летний артиста. По его словам, он проходит курс химиотерапии.