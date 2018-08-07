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Москва 24

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Общество

7 августа, 13:46

Кандидат в мэры столицы Дегтярев встретился с жителями ЦАО

общество власть выборы мэра

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кандидат на пост мэра столицы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями Центрального административного округа, чтобы обсудить их проблемы, передает Агентство "Москва".

По его словам, ЦАО для многих кажется лучшим районом, но это только внешне.

"Но, когда мы заходим во дворы и спрашиваем, как живут люди, то видим высокую квартплату, видим низкие социальные пособия, низкие доплаты к пенсиям", – сказал Дегтярев.

Он отметил, что его программу "Москва 2.0" готовили с помощью социологов, политологов и других профессионалов. Специалистов привлекли, чтобы улучшить жизнь жителей столицы.

Кандидат на пост мэра подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы услуги были доступны, чтобы жителей города слышали и учитывали их мнение, их мнение при благоустройстве, открытии любых объектов.

Москвичам, по его мнению, нужна обратная связь "поэтому мы одним из лозунгов нашей избирательной кампании сделали фразу "мэрия для москвичей", а не наоборот".

Дегтярев отметил, что в последние годы в столице стало меньше торговых точек, что, по его мнению, создает неудобство для граждан.

Ранее кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился жителями района Зябликово для решения проблемы качества текущего ремонта жилых домов, а также благоустройства дворовых территорий.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Для участия в выборах из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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