Синоптики продлили повышенный уровень погодной опасности в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе из-за высокой пожароопасности продлили на 8 августа желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. В столичном регионе он действует с 6 августа.

В среду, 8 августа, в столичном регионе сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Температура воздуха в мегаполисе составит +22...+24 градусов, по области – от +20 до +25. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в cекунду.

Ночью температура в Москве опустится до +11...+13 градусов, по области – до +8...+13.