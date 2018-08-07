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Общество

7 августа, 12:43

Подмосковные избирательные участки планируют адаптировать для инвалидов к сентябрю

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области планируется адаптировать избирательные участки для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья к выборам, которые пройдут в сентябре, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова, передает Агентство "Москва".

По ее словам, Подмосковье "имеет очень приличный вид по доступной среде". Семенова выразила надежду, что к сентябрю все участки будут готовы.

Из всех избирателей, по ее словам, около 10% составляет категория людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Член ЦИК Николай Левичев сообщил, что в документе появились две главы. Одна предполагает привлечение волонтеров, которые помогли бы людям с инвалидностью реализовать избирательные права, вторая посвящена особенностям организации голосования на дому для этой категории россиян.

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