В московскую полицию сообщили о мальчике, выбросившем кошку с пятого этажа

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичные полицейские провели проверку после падения кошки с высоты пятого этажа на северо-востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии в полицию сообщили местные жители. По их словам, в одном из домов на улице Холмогорская живет мальчик, который постоянно сбрасывает из окна разные предметы на припаркованные машины. В какой-то момент он выбросил из окна живую кошку.

Прибывшим полицейским открыла дверь бабушка. Она рассказала, что мальчик принес кошку домой с улицы. Она не разрешила оставить животное, поскольку у него должен быть хозяин. Они понесли кошку на улицу, но на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами она вырвалась, запрыгнула на подоконник и выпала из окна.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.