В московскую полицию сообщили о мальчике, выбросившем кошку с пятого этажа

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Столичные полицейские провели проверку после падения кошки с высоты пятого этажа на северо-востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О происшествии в полицию сообщили местные жители. По их словам, в одном из домов на улице Холмогорская живет мальчик, который постоянно сбрасывает из окна разные предметы на припаркованные машины. В какой-то момент он выбросил из окна живую кошку.
Прибывшим полицейским открыла дверь бабушка. Она рассказала, что мальчик принес кошку домой с улицы. Она не разрешила оставить животное, поскольку у него должен быть хозяин. Они понесли кошку на улицу, но на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами она вырвалась, запрыгнула на подоконник и выпала из окна.
Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: