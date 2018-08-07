Экстремал продемонстрировал опасные трюки на башенном кране в столице

Экстремал из Воронежа Богдан Корженевский взобрался на башенный кран в Москве. Оказавшись наверху, блогер подвесил полотна для воздушной гимнастики и выполнял опасные трюки на протяжении нескольких минут, сообщает телеканал Москва 24.

Как признался сам экстремал, попасть на строительную площадку неподалеку от делового центра оказалось несложно, а вот получить официальное разрешение ему не удалось. Попытки согласовать свои действия с торговыми центрами ни к чему не привели.

Профессиональный каскадер Игорь Панин прокомментировал поведение воронежского блогера и отметил, что подобное поведение "дает негативный посыл молодежи". По его словам, неподготовленные трюки могут привести к серьезным травмам.