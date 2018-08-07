Экстремал продемонстрировал опасные трюки на башенном кране в столице

Экстремал из Воронежа Богдан Корженевский взобрался на башенный кран в Москве. Оказавшись наверху, блогер подвесил полотна для воздушной гимнастики и выполнял опасные трюки на протяжении нескольких минут, сообщает телеканал Москва 24.
Как признался сам экстремал, попасть на строительную площадку неподалеку от делового центра оказалось несложно, а вот получить официальное разрешение ему не удалось. Попытки согласовать свои действия с торговыми центрами ни к чему не привели.
Профессиональный каскадер Игорь Панин прокомментировал поведение воронежского блогера и отметил, что подобное поведение "дает негативный посыл молодежи". По его словам, неподготовленные трюки могут привести к серьезным травмам.
Экстремал ради лайков взобрался на башенный кран в Москве
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: