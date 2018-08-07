Сезон охоты на пернатую дичь в Московской области откроется 11 августа

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В Московской области летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь откроется 11 августа. Охотиться можно будет до 15 ноября, говорится на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как отмечается, в 64 охотничьих хозяйствах можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в охотничьих угодьях региона.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что открытие летне-осеннего сезона традиционно является самым массовым выходом охотников в угодья.
По его словам, в первые выходные охоты в поля и на водоемы выходят более 50 тысяч охотников.
Министр отметил, что запрещено охотиться с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять по неясно видимой цели, стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах линий электропередач. Также запрещено стрелять по информационным знакам.
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