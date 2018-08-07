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Общество

7 августа, 09:52

Число заключенных в России браков за 10 лет сократилось на 17%

общество

Фото: depositphotos/Shebeko

В 2017 году в России заключили 1 049 735 браков. Это на 16,9% меньше, чем десять лет назад (1 262 500 браков), сообщает RT.

За первое полугодие 2018 года количество заключенных браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 7,2%.

В Москве в 2017 году поженились свыше 90 тысяч пар. Это более чем на четыре тысячи больше, чем в 2016-м.

Среди дворцов бракосочетания наибольшей популярностью у горожан пользуется №4 на Бутырской улице, №1 в Малом Харитоньевском переулке и Дворец бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев.

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