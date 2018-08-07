Легкое похолодание с дождями ожидается в столице во вторник

Фото: Агентство "Москва"

Небольшое похолодание продолжится в столице во вторник, 7 августа. Температура воздуха днем поднимется не выше 25 градусов. В ночь на 7 августа ожидается до 18 градусов тепла.

В некоторых районах города ожидается небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Западный ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за высокой вероятности пожаров. Температура в городе продолжает держаться на отметке выше климатической нормы.

Кроме того, на текущей неделе горожан ожидает "температурная пила". Сначала москвичи попадут в "холодную яму", а затем температура воздуха вновь поднимется до тридцатиградусных отметок.