В Минтруде РФ проанализируют причины отказа в выплатах на детей от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минтруд РФ разбирается в причинах отказа в выплатах на детей 3–7 лет. На сайте госуслуг появился специальный канал для вопросов по выплатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
"Минтрудом ведется мониторинг новых подходов, анализируются причины отказов, осуществляется методическая поддержка регионов. Для граждан на портале государственных услуг создан дополнительно отдельный канал обратной связи для вопросов и консультаций по этой выплате", – пояснил министр.
Ранее Владимир Путин поручил правительству реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет до 1 августа.
Одновременно с этим глава государства заявил о необходимости обеспечить осуществление мер по части методического сопровождения региональных властей, а также организации работы горячей линии по рассмотрению обращений россиян и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через госуслуги
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