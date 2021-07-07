В Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с осами

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Осы могут нести опасность для человека и животных, поскольку их яд оказывает токсическое действие и может вызвать аллергические реакции, включая анафилактоидный шок. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что осиные гнезда могут находиться в жилых домах на чердаках, под карнизами, на открытых террасах, балконах, а также в дворовых постройках. В таком случае гнездо лучше уничтожить. Если же оно обнаружено не сразу, а тогда, когда колония ос уже разрослась, сначала его следует обработать инсектицидными средствами.
"Гнезда небольшого размера (диаметром 5 см) легко снять до их разрастания; используя меры предосторожности, гнездо следует быстро накрыть плотным полиэтиленовым пакетом (лучше обработанным внутри инсектицидом), быстро срезать ножом у основания ножки и пакет туго завязать. Срезанное гнездо сжечь вместе с пакетом", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для снятия больших гнезд следует вызывать специалистов. Проверять жилье на наличие осиных гнезд следует 2–3 раза в месяц.
Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, если оса укусила человека, то надо оперативно отреагировать, чтобы избежать серьезных последствий. Если оса ужалила дома, то к месту укуса рекомендуется приложить что-нибудь холодное, чтобы вызвать спазм сосудов – это замедлит распространение яда. Наиболее тяжелой реакцией, как подчеркивает медик, будет анафилактический шок. В результате требуется срочная медицинская помощь – укол адреналина.
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