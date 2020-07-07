Столичным ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы выпустили рекомендацию по работе летних веранд. В связи с непогодой их рекомендуют временно закрыть, как передает РИА Новости.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Владельцев кафе и ресторанов также обязали укрепить все шаткие конструкции, а также закрыть тенты и зонты.

Во вторник, 7 июля, в Москве и Московской области местами ожидается гроза – синоптики предупреждают о ливнях и штормовом ветре до 20 метров в секунду.

В период грозы жителям столицы рекомендуют оставаться дома. Если необходимость выйти на улицу сохраняется, то следует избегать шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов. При передвижении на машине советуют снизить скорость до минимально допустимой.

