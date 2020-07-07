Транспортные вузы запустят эстафету поздравлений выпускникам-2020

15:29
Фото: depositphotos/ParStud
Представители 17 транспортных вузов из разных регионов страны приняли решение запустить эстафету пожеланий и поздравлений выпускникам-2020. Об этом сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.
"Эстафету праздничных поздравлений и пожеланий запустят ректоры транспортных вузов из разных регионов России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска – в ходе онлайн-выпускного, который состоится 10 июля в 10:00 по московскому времени на YouTube-канале Минтранса России", – говорится в сообщении.
Как уточняется, каждый из ректоров обратится с приветственным словом и оригинально поздравит с окончанием учебы.
"К поздравлениям присоединятся руководители транспортных компаний России, главы регионов, представители руководства ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Совкомфлот", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что онлайн выпускной откроет министр транспорта Евгений Дитрих, а студенты представят творческие номера.
Ранее руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные вечера в высших учебных заведениях в онлайн-формате. Он выразил уверенность, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы.
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