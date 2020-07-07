Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов пациентов с COVID-19

14:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные власти изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов пациентов с подтвержденным COVID-19. После этого будет принято решение об использовании системы в городских сервисах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.
"ДИТ Москвы изучит разработку Минкомсвязи, после чего будет принято решение по вопросу использования этой разработки в городских сервисах", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Минкомсвязь России разработала регламент отслеживания контактов пациентов с коронавирусной инфекцией на основе геолокации. Кроме того, будут использоваться сведения мобильных операторов связи.
Так, в качестве основных для отслеживания будут приниматься сведения Минздрава РФ о номере телефона пациента с COVID-19. Отмечается, что специальные алгоритмы помогут устанавливать местонахождение пациентов по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней они контактировали.
За последние сутки в столице выявили 629 новых случаев коронавирусной инфекции. В Москве в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 находится на уровне около 600 человек в сутки. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%.
Всего на территории России за сутки зафиксировали 6 368 новых случаев COVID-19.
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