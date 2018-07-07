Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 7 июля, сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, вечером в субботу в Москве возможно усиление ветра. Вероятность неблагоприятных погодных условий сохранится на ближайшие сутки.
Ранее метеорологи сообщали, что в субботу в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и сильный ливень. Местами прогремят грозы.
При этом температура воздуха будет комфортной и составит +22...+24 градуса, что полностью соответствует климатической норме июля. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
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