Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 7 июля, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, вечером в субботу в Москве возможно усиление ветра. Вероятность неблагоприятных погодных условий сохранится на ближайшие сутки.

Ранее метеорологи сообщали, что в субботу в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и сильный ливень. Местами прогремят грозы.

При этом температура воздуха будет комфортной и составит +22...+24 градуса, что полностью соответствует климатической норме июля. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.