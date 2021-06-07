В правительстве оценили возможность запрета памперсов

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Правительство России не планирует запрещать использование памперсов. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.
До этого Абрамченко сообщила, что в правительстве готовят поправки для запрета на использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды, а также ватных палочек. Планировалось, что в оборот будет вовлекаться до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
"Памперсы и не звучат в эфире. Мы понимаем, что заменить их нечем", – подчеркнула вице-премьер.
Она пояснила, что даже в случае принятия поправок не менее половины товаров будут такими, которые нельзя переработать.
"Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей", – заявила Абрамченко.
Вице-премьер уточнила, что список запрещенных товаров будет обнародован после принятия текстов основных законов. Планируется, что данный вопрос будет решен до конца 2021 года.
Ранее Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты. По ее словам, рост цен превышает инфляцию только на так называемый борщевой набор.
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