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Общество

07 июня, 22:23

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Воскресенье, 7 июня, стало самым теплым днем с начала 2020 года. К 17:30 столбики термометров показали +26,5 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

До этого самым теплым днем лета было 6 июня, когда максимальная температура воздуха составила +22,4 градуса, а самым теплым днем года – 12 мая, когда показатели термометров превысили +25.

В понедельник, 8 июня, может быть установлен новый рекорд. В этот день в Москве ожидается до +26-28 градусов. В дальнейшем не исключено потепление до +30.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России стоит ожидать частую смена погоды летом.

Он отметил, что на большей части европейской территории России как минимум до 10 июня установится аномальный температурный фон.

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