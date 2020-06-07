Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Воскресенье, 7 июня, стало самым теплым днем с начала 2020 года. К 17:30 столбики термометров показали +26,5 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

До этого самым теплым днем лета было 6 июня, когда максимальная температура воздуха составила +22,4 градуса, а самым теплым днем года – 12 мая, когда показатели термометров превысили +25.

В понедельник, 8 июня, может быть установлен новый рекорд. В этот день в Москве ожидается до +26-28 градусов. В дальнейшем не исключено потепление до +30.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России стоит ожидать частую смена погоды летом.

Он отметил, что на большей части европейской территории России как минимум до 10 июня установится аномальный температурный фон.