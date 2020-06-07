Школу в Можайском городском округе достроят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство школы на 275 мест в Можайском городском округе планируется завершить в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.

Трехэтажное здание общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров расположится в селе Тропарево.

Там предусмотрены классы, рекреации, лаборантские, игровые комнаты, спальни, раздевалки, кабинет музыки и спортивный зал.

На данный момент там ведутся работы по устройству фундамента. Степень готовности составляет 5%. На строительной площадке работают более 60 человек и пять единиц техники.

Школу на 1,1 тысячи мест планируют построить в ТиНАО. Объект площадью почти 16,5 тысячи квадратных метров появится в поселении Мосрентген.