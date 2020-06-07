До 25 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 июня.

Как сообщает портал "Метеоновости", местами в регионе пройдет небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в ближайшие дни в регионе установится аномальное тепло.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд указал, что температурный сдвиг будет достигать 10 градусов.

Так, в понедельник и вторник, 8 и 9 июня ожидается 23-28 градусов тепла, а в среду, 10 июня – 26-31 градусов.