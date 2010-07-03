Температура воздуха в Москве достигла 30,5 градуса

Воздух в столице к 14:00 пятницы прогрелся до +30,5 градуса. Такие данные приводит портал "Метеоновости".
По словам специалистов, "впервые с начала года температура воздуха в столице преодолела отметку в 30 градусов". Плюс 30,5 градуса показали днем 7 июня термометры на метеостанции ВДНХ.
Как уточнили синоптики, такая температура выше привычных показателей, но не является рекордной. Температурный рекорд – 32,7 градуса – принадлежит 7 июня 1988 года. При этом, предупредили метеорологи, в мегаполисе жара ощущается еще сильнее, так как при солнечной погоде разогревается асфальт. Москвичам посоветовали спасаться от жары в парках и у водоемов.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы об аномально жаркой погоде с максимальной температурой воздуха +30...+32 градуса. Вечером 7 июня ожидается до +25 градусов, а к ночи жара спадет до +16 градусов.
По словам экспертов, такая жара считается опасным метеорологическим явлением. Москвичам рекомендовали долго не находиться на солнце днем без головного убора и пить много воды. Пассажирам электричек Ленинградского направления ОЖД начали раздавать бутылки с прохладной водой.
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