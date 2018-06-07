Четырех сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У уличных фотографов, предлагавших прохожим сделать снимки с птицами, изъяли четырех сов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Горожане жаловались на то, что в Камергерском переулке уличные фотографы предлагают сфотографироваться с совами. Инспекторы департамента природопользования столицы организовали проверку. Оказалось, что у владельцев птиц нет документов на животных. Специалисты изъяли четырех ушастых сов, охраняемых международной конвенцией "СИТЕС".

Возбуждено административное дело, проводится расследование. Сов направили в центр передержки диких животных. По предварительным данным, птицы находятся в удовлетворительном состоянии.

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