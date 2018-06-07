Флешмоб на инвалидных колясках пройдет на Поклонной горе в канун Дня России

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Флешмоб на инвалидных колясках пройдет в Музее Победы на Поклонной горе в пятницу, 8 июня, в преддверии Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Впервые 400 людей на инвалидных колясках и добровольцы из различных организаций соберутся вместе и выстроятся в буквы, из которых сложится фраза "Мы – Россия". Они раскроют зонты, образуя триколор государственного флага. В конце флешмоба участники раздадут прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Цель флешмоба – привлечь внимание общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями. Мероприятие начнется в 17:00.
Ранее сообщалось, что на фасадах зданий в центре столицы 11 и 12 июня покажут праздничные видеоролики в честь Дня России. Транслировать видео с хештегом #МЫРОССИЯ будут на медиафасадах зданий 8 и 28, а также домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате. Для этого используют энергоэффективные светодиодные прожекторы и светодиоды. Верхняя часть зданий с наступлением сумерек будет подсвечена триколором.
Также в канун праздника столицу украсят 650 плакатов, посвященных Дню России. Они появятся на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.
В начале июня стало известно, что в российских школах и детских садах со следующего года появится физкультура для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает газета "Известия".
Образовательные программы по физкультуре для детей-инвалидов разработали в Минобрнауки. Вскоре их направят на регистрацию и включат в реестр. Отмечается, что учителя смогут работать с ними после повышения квалификации. Для педагогов разработали систему повышения квалификации. Она состоит из одного базового модуля и 15 модулей по выбору.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: