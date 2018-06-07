Флешмоб на инвалидных колясках пройдет на Поклонной горе в канун Дня России

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Флешмоб на инвалидных колясках пройдет в Музее Победы на Поклонной горе в пятницу, 8 июня, в преддверии Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Впервые 400 людей на инвалидных колясках и добровольцы из различных организаций соберутся вместе и выстроятся в буквы, из которых сложится фраза "Мы – Россия". Они раскроют зонты, образуя триколор государственного флага. В конце флешмоба участники раздадут прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Цель флешмоба – привлечь внимание общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями. Мероприятие начнется в 17:00.

Ранее сообщалось, что на фасадах зданий в центре столицы 11 и 12 июня покажут праздничные видеоролики в честь Дня России. Транслировать видео с хештегом #МЫРОССИЯ будут на медиафасадах зданий 8 и 28, а также домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате. Для этого используют энергоэффективные светодиодные прожекторы и светодиоды. Верхняя часть зданий с наступлением сумерек будет подсвечена триколором.

Также в канун праздника столицу украсят 650 плакатов, посвященных Дню России. Они появятся на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.

В начале июня стало известно, что в российских школах и детских садах со следующего года появится физкультура для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает газета "Известия".

Образовательные программы по физкультуре для детей-инвалидов разработали в Минобрнауки. Вскоре их направят на регистрацию и включат в реестр. Отмечается, что учителя смогут работать с ними после повышения квалификации. Для педагогов разработали систему повышения квалификации. Она состоит из одного базового модуля и 15 модулей по выбору.