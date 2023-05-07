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09:18

Общество

Россияне смогут отправить посылки весом до 10 кг для участников СВО бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посылки для участников спецоперации весом до 10 килограммов может будет отправить бесплатно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам политика, в преддверии Дня Победы военнослужащим будет особенно важно ощутить заботу и поддержку со стороны близких.

"Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получат право пройти бесплатное переобучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Аналогичную возможность получат члены семей погибших участников спецоперации, что закреплено в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

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