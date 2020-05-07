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Общество

16:49

ВДНХ приняла участие в акции "Письма Победы"

общество культура

Фото: depositphotos/Mark_KA

ВДНХ приняла участие в акции "Письма Победы", которую организовали специально к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

"На сайте интерактивного проекта можно прочесть письма бывших сотрудников выставки – Петра Тарасова и Дениса Лоя, ушедших на фронт добровольцами в составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения", – сообщили на ВДНХ.

Солдаты, работавшие на ВДНХ, служили в составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, которая сформировалась в начале июля 1941 года. В пресс-службе отметили, что Тарасов и Лой работали в разных службах, но объединились в стремлении защитить свою страну.

Ранее редакция газеты "Вечерняя Москва" при поддержке МТС реализовала проект "Москва – путь к Победе! 1941-1945". Материалы разделены на десять глав, в которых описывается, как жила столица в военные годы.

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