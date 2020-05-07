"Российская газета" представила проект "Моя Победа"

Фото: пресс-служба "Российской газеты"
"Российская газета" представляет проект "Моя Победа", повествующий о мирной жизни России через 75 лет после Победы в ВОВ. Героями фильма о Победе стали современные люди, которые учатся, работают, свободное время посвящают своим увлечениям. Об этом сообщает пресс-служба "Российской газеты".
Герои проекта не видели войны и все реже слышат о ней от непосредственных участников. Но они живут в городах России и ближнего зарубежья, чьи улицы помнят о том времени. В фильме рассказаны семь историй от людей разного возраста и профессий из семи разных городов (Москвы, Волгограда, Челябинска, Калининграда, Витебска, Ялты и Мурманска).
Целью проекта является демонстрация того, как сегодня воспринимается ВОВ, о чем думают люди, посещая места, где шли бои.
Ранее сообщалось, что онлайн-музей "Москва – с заботой об истории" собрал коллекцию времен Великой Отечественной войны. Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.
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