Для столичных школьников приготовили интерактивный урок о Битве за Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Городского методического центра в преддверии 75-й годовщины Победы подготовили интерактивный урок для столичных школьников, посвященный Битве за Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Как отмечается, урок опубликован на сайте электронного издания "Слово учителю".

"Урок поможет школьникам лучше понять, что происходило тогда на подступах к Москве", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в сценарии урока есть две интерактивные карты, а также отмечены точки ключевых сражений.

"В разделе "Видео" собрана кинохроника военных лет, на кадрах – уходящие на фронт солдаты и ополченцы, город, готовящийся к обороне. Увидев, как изменились знакомые улицы, переулки, площади, школьники могут прочувствовать всю тревожную атмосферу тех дней", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельные разделы посвящены советским военачальникам, а также интерактивным заданиям, которые позволят закрепить пройденный материал. Ученики и их родители смогут больше узнать об одной из крупнейших битв ВОВ.

Ранее сообщалось, что проект "Москва – с заботой об истории" открывает первую онлайн-выставку. Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы представили для горожан выставку "Что помнит Красная площадь о войне?". Она разделена на тематические блоки, знакомящие с фактами о Великой Отечественной войне, подлинными фотографиями, документами, рисунками, грамотами, личными вещами и другими материалами.

В частности, для горожан открываются разделы "Исторические документы и фотографии", "Истории москвичей", "Уникальные факты", "Война в цифрах".