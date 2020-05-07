Для столичных школьников приготовили интерактивный урок о Битве за Москву

11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Городского методического центра в преддверии 75-й годовщины Победы подготовили интерактивный урок для столичных школьников, посвященный Битве за Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
Как отмечается, урок опубликован на сайте электронного издания "Слово учителю".
"Урок поможет школьникам лучше понять, что происходило тогда на подступах к Москве", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в сценарии урока есть две интерактивные карты, а также отмечены точки ключевых сражений.
"В разделе "Видео" собрана кинохроника военных лет, на кадрах – уходящие на фронт солдаты и ополченцы, город, готовящийся к обороне. Увидев, как изменились знакомые улицы, переулки, площади, школьники могут прочувствовать всю тревожную атмосферу тех дней", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что отдельные разделы посвящены советским военачальникам, а также интерактивным заданиям, которые позволят закрепить пройденный материал. Ученики и их родители смогут больше узнать об одной из крупнейших битв ВОВ.
Ранее сообщалось, что проект "Москва – с заботой об истории" открывает первую онлайн-выставку. Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы представили для горожан выставку "Что помнит Красная площадь о войне?". Она разделена на тематические блоки, знакомящие с фактами о Великой Отечественной войне, подлинными фотографиями, документами, рисунками, грамотами, личными вещами и другими материалами.
В частности, для горожан открываются разделы "Исторические документы и фотографии", "Истории москвичей", "Уникальные факты", "Война в цифрах".
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