Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – Аксенов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Предприятия курортной сферы Крыма в ближайшее время не смогут заработать, и курортный сезон на полуострове вряд ли состоится, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Мы вчера говорили с представителями курортной сферы – отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится", – цитирует Аксенова РИА Новости.
Он пояснил, что в список предприятий и сфер деятельности, которым будет разрешено начать работу с 18 мая, не вошли отели, санатории и пансионаты полуострова. Список опубликуют на портале правительства.
По словам Аксенова, открытие предприятий курортной сферы возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением коронавируса. Сейчас обсуждаются различные варианты поддержки отельеров и предпринимателей курортной сферы.
На сегодняшний день новой коронавирусной инфекцией в Крыму заболели 168 человек, за последние сутки выявлено 8 новых случаев, выздоровел 41 человек.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлили до 11 мая. Всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, обязали находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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