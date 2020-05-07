"Ситуация страшнее 9/11". Жители Нью-Йорка рассказали о коронавирусе

Фото: AP Photo/Марк Леннихан

Жители разных городов Америки рассказали, как коронавирусная инфекция изменила их будни, передает News.ru.

Глава компании в Нью-Йорке Роберт Брент стал одним из первых в мегаполисе, который заболел коронавирусом. Он рассказал, что перенес болезнь непросто, добавив, что симптомы держались на протяжении 16 дней.

"Я еще никогда не чувствовал себя так плохо. К счастью, поправился. Заболел я одним из первых, тогда еще госпитали не были переполнены", – рассказал Брент.

Он восхитился работой медиков, которые подвергаются ежедневному риску, добавив, что они хорошо выполняли работу и следовали своему алгоритму.

В то же время он отметил, что коронавирус в США унес жизней больше, чем во время террористических атак 11 сентября 2001 года.

"Коронавирус унес больше жизней, чем 9/11. Мне кажется, скоро у каждого будет знакомый, проигравший в борьбе с болезнью", – подчеркнул Брент.

Крис Фоулер из Вашингтона рассказал, что из-за коронавируса еще в середине марта переехал с семьей на север Вирджинии. Он отметил, что местные власти сразу предупредили жителей, что режим ограничений продлится до 10 июня.

По его словам, в городе стало много безработных, которые сейчас с трудом справляются и нуждаются в помощи. Фоулер вместе со своей семьей уже пожертвовал деньги в благотворительные фонды, которые как раз оказывают помощь таким гражданам.

"Слишком много людей потеряли работу или были переведены на неполную ставку, им сейчас очень сложно. Я надеюсь, что те, кто может работать из дома и в состоянии платить по счетам, помогут согражданам, оказавшимся в тяжелом положении", – рассказал Фоулер.

Сандра Вернер из Сан-Франциско, в свою очередь, отметила, что власти города одни из самых первых ввели ограничительные меры. Она считает, что именно преждевременные меры позволили им задержать распространение вируса: в Сан-Франциско выявлено менее двух тысяч заболевших вирусом.

"В нашем городе самое низкое число заражений, потому что мы следуем указаниям властей. Все ходят в масках, их не снимают даже в машинах. Соблюдается и социальная дистанция – люди не приближаются друг к другу ближе чем на 1,5–2 метра", – заключила Вернер.

В США число заболевших коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек. При этом свыше 70 тысяч человек скончались. За время эпидемии 189,7 тысячи человек излечились. Во всем мире зафиксировано более 3,5 миллиона заболевших.

