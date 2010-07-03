Более 120 тысяч фотографий внесли в галерею "Дорога памяти"

Более 120 тысяч фотографий фронтовиков внесли в мультимедийную галерею "Дорога памяти", сообщает министерство обороны России.
"Весь информационный массив войдет в одноименную мультимедийную галерею филиала Центрального музея ВС РФ, который будет создан на территории Главного храма ВС России в Подмосковье", – говорится в сообщении.
Все желающие могут внести фотографии своих родственников, которые воевали или трудились в тылу, в галерею "Дорога памяти".
Сведения об участнике войны можно отправить онлайн или через ближайший военный комиссариат. Также это можно сделать по почте: 119160, Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8/1 с пометкой "Дорога памяти".
Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы на сайте Минобороны РФ заработал новый раздел, посвященный уникальным фотографиям советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Посетители мультимедийного раздела смогут познакомиться с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов легендарных полководцев. На некоторых фотографиях военачальники предстают в торжественной обстановке, либо за мгновение до начала парадов, а также их репетиций и тренировок.
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