Названы российские регионы с наиболее развитой инфраструктурой для инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Липецкая область возглавила рейтинг российских регионов с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Такие данные приводит Минтруд РФ, сообщает RT.

Отмечается, что в этом регионе 96,6% объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры доступны тем, чьи физические возможности постоянно или временно ограничены.

Второе место заняла Республика Коми (94%), третье – Республика Марий Эл (91,6%). Также в пятерку входят Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).

Регионами с наименее доступной социальной инфраструктурой для инвалидов признаны Хакасия (28,1%), Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

В целом по стране доля доступных для инвалидов социальных объектов составляет 64,1%. С 2017 года этот показатель вырос примерно на 6%.

В апреле футбольные стадионы Российской премьер-лиги проверили на предмет доступности для людей с инвалидностью. Инспекцию провели РФС совместно с Центром доступа к футболу в Европе (CAFE) и Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ).