Православные христиане встречают Радоницу

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Православные христиане во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу – день поминовения усопших, передает "Вечерняя Москва".

В этот день верующие убираются на могилах своих родственников, а также молятся за близких. Радоницу принято начинать с похода в церковь на Божественную литургию.

После нее в храмах служат вселенскую или родительскую панихиду – специальные богослужения, которые совершаются в годовщину смерти или в дни рождения умерших.

"Поминовение на Радоницу особенное – оно сопровождается пасхальными возгласами, пением тропаря и пасхального канона", – рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент.

По его словам, название праздника происходит от слова "радость": "На Радоницу мы стоим у могил почивших, исполненные надежды и веры в будущее воскресение".