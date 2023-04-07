Москвичам рассказали о погоде 7 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидает столичный регион в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 9 до 11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

Скорость восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 6 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве. Метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 14,3 градуса.

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, москвичей ожидает солнечная погода без осадков. Главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова заявила, что дневная температура в городе будет в пределах 10–12 градусов.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 апреля

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