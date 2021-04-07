В ГД внесен проект, запрещающий прекращать дела о побоях в связи с примирением сторон

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, пресекающий прекращение уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете в связи с примирением сторон. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения коснутся уголовно-процессуального кодекса. Проект меняет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых сейчас рассматриваются в порядке частного обвинения.
Так, уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств переводятся в категорию частно-публичных.
Теперь в таких случаях после заявления потерпевшего сотрудники полиции сами будут проводить дознание, а дело не сможет прекратиться в случае примирения потерпевшего и обвиняемого.
Ранее ВС РФ внес предложение отменить институт частного обвинения в судах для защиты жертв домашнего насилия. В пояснении к законопроекту отмечается, что в ходе процедуры частного обвинения потерпевший обязан самостоятельно подавать заявление и нести бремя сбора доказательств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: