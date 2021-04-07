В ГД внесен проект, запрещающий прекращать дела о побоях в связи с примирением сторон

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Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, пресекающий прекращение уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете в связи с примирением сторон. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения коснутся уголовно-процессуального кодекса. Проект меняет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых сейчас рассматриваются в порядке частного обвинения.

Так, уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств переводятся в категорию частно-публичных.

Теперь в таких случаях после заявления потерпевшего сотрудники полиции сами будут проводить дознание, а дело не сможет прекратиться в случае примирения потерпевшего и обвиняемого.

Ранее ВС РФ внес предложение отменить институт частного обвинения в судах для защиты жертв домашнего насилия. В пояснении к законопроекту отмечается, что в ходе процедуры частного обвинения потерпевший обязан самостоятельно подавать заявление и нести бремя сбора доказательств.