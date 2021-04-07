Рэпер Слава Марлоу второй раз за неделю попал в аварию в Москве

Фото: instagram.com/slavamarlow

Блогер, рэпер Слава Марлоу попал в ДТП во второй раз за неделю. Об этом сообщает "Вечерняя Москва.

"Чел, ты... Хватит въезжать в меня на светофорах, если горит красный", – написал он в соцсетях.

Марлоу также выложил видео, на котором разговаривает с другим участником происшествия. На пострадавшей машине видны вмятины.

Блогер уверил, что в ДТП никто не пострадал, а в сам момент аварии сработала подушка безопасности.

1 апреля с участием рэпера произошла авария в Москве. Тогда его автомобиль столкнулся с такси. Пострадавших не было, участники дождались сотрудников ГИБДД и разъехались.

Также 1 апреля массовое ДТП произошло на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi, за рулем которой был известный блогер Эдвард Бил, на встречную полосу.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Пострадавшая является консультант Госдумы.