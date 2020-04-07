Результат самоизоляции будет виден через неделю – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результат режима самоизоляции на территории России для профилактики распространения коронавируса можно будет увидеть уже через неделю. Об этом сообщил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

"Несмотря на то что продолжается рост заболеваемости, но результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю", – заявил Кутырев на совещании президента РФ с экспертами по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что сейчас крайне важно продолжать профилактические мероприятия по противодействию распространению коронавируса по стране, добавив, что ограничение контактов является наиболее важным условием для "разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов".

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил данные по соблюдению гражданами самоизоляции. Согласно исследованию, режима придерживаются 90% жителей Москвы. В целом по стране самоизоляцию соблюдают 81% граждан.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Примеру Москвы последовали другие регионы России.

