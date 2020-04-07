Эксперт заявил, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые

Фото: depositphotos/nd3000
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ростислав Капелюшников рассказал, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые, передает ИА "НСН".
Капелюшников пояснил, что при прежних кризисах компании из сфер услуг в основном страдали меньше других. До этого в сложных экономических ситуациях, по его словам, больше всего страдали работники материального производства.
"Можно сказать, что минимизировать потери спроса на их услуги невозможно. Можно только компенсировать их возможные потери в заработках. Но это уже дело государства", – добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции профессии сферы услуг стали наименее востребованными. Спрос упал на вакансии официанта, повара, охранника, event-менеджеров, фитнес-тренеров.
Потери ощутили на себе также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Число вакансий с начала года возросло, однако в марте темпы значительно снизились.
При этом количество вакансий удаленной работы за месяц увеличилось в целом по России на 71 процент, в Москве – на 25 процентов. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220 процентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: