Эксперт заявил, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые

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Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ростислав Капелюшников рассказал, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые, передает ИА "НСН".

Капелюшников пояснил, что при прежних кризисах компании из сфер услуг в основном страдали меньше других. До этого в сложных экономических ситуациях, по его словам, больше всего страдали работники материального производства.

"Можно сказать, что минимизировать потери спроса на их услуги невозможно. Можно только компенсировать их возможные потери в заработках. Но это уже дело государства", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции профессии сферы услуг стали наименее востребованными. Спрос упал на вакансии официанта, повара, охранника, event-менеджеров, фитнес-тренеров.

Потери ощутили на себе также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Число вакансий с начала года возросло, однако в марте темпы значительно снизились.

При этом количество вакансий удаленной работы за месяц увеличилось в целом по России на 71 процент, в Москве – на 25 процентов. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220 процентов.

