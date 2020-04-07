СК завел дело по факту оставления родителями младенца у подъезда в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка у подъезда дома в ТиНАО. Инцидент произошел в Щербинке, заявили в пресс-службе СК РФ по Москве.



"По данным следствия, 4 апреля отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставил своего сына на улице без присмотра", – заявили представители ведомства.



Уточняется, что утром младенца заметил проходящий мужчина. Далее прохожий обратился в полицию. Младенца осмотрели врачи.



В скором времени явку мужчины 1997 года рождения обеспечат в территориальное подразделение СК РФ. Заведено дело по статье "Оставление в опасности".

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Москвы держит на контроле ситуацию с оставленным младенцем в ТиНАО.