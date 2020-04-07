Участковые в центре столицы организуют дистанционный прием граждан

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Участковые уполномоченные полиции в центре города проведут прием граждан в дистанционном формате.

Особые меры предосторожности выполняются из-за коронавируса, приводит Агентство "Москва" сообщение УВД по ЦАО Главного управления МВД России по столице.



По информации пресс-службы, удаленные приемы организовали для выполнения профилактических мероприятий, которые направлены на недопущение распространения инфекции. С участковыми москвичи смогут связаться по телефону.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Ранее сообщалось, что госучреждения массово переходят на новый график.