Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье достигло 11

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом, скончавшихся в Подмосковье, достигло 11. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Зарегистрировано 67 новых случаев заболевания. Среди них есть трое детей в частности, двое младенцев.

Остальные 25 человек – от 39 до 64 лет, 23 человека – от 22 до 39 лет, 16 человек – от 65 до 88 лет. Всего в Московской области зафиксировано 454 случая заболевания, 50 человек выздоровели.

За последние сутки в России выявлено 1154 случая заражения COVID-19, из них 697 приходится на Москву. 7497 человек заболели на территории РФ.

185 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. Всего в РФ провели 795 тысяч тестов на COVID-19. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить. В связи со сложившейся ситуацией главам регионов предоставят дополнительные полномочия: они смогут определять набор конкретных мер по борьбе с распространением коронавируса.