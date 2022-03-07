Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Укороченная рабочая неделя ждет жителей России. Это связано с празднованием Международного женского дня, пишет РИА Новости.
Предыдущая неделя была шестидневной. По словам юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, перенос выходных дней был сделан для рационального использования нерабочих праздничных дней.
На этой неделе россияне будут отдыхать в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. При этом на работу надо будет выходить с 9 по 11 марта.
Юрист добавила, что следующие длинные выходные ждут россиян в мае. Нерабочими днями станут там 1–3 и 7–10 мая.
Ранее стало известно, какую сумму россияне планируют потратить на поздравления к 8 Марта. По данным аналитиков, молодые люди до 24 лет рассчитывают в среднем израсходовать на цветы 2 700 рублей, а на подарки – 4 300 рублей. Вместе с тем граждане в возрасте 35–44 лет выделяют на эти цели 3 000 и 4 000 соответственно.
В столице изменились цены на цветы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: