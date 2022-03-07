Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Укороченная рабочая неделя ждет жителей России. Это связано с празднованием Международного женского дня, пишет РИА Новости.

Предыдущая неделя была шестидневной. По словам юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, перенос выходных дней был сделан для рационального использования нерабочих праздничных дней.

На этой неделе россияне будут отдыхать в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. При этом на работу надо будет выходить с 9 по 11 марта.

Юрист добавила, что следующие длинные выходные ждут россиян в мае. Нерабочими днями станут там 1–3 и 7–10 мая.

Ранее стало известно, какую сумму россияне планируют потратить на поздравления к 8 Марта. По данным аналитиков, молодые люди до 24 лет рассчитывают в среднем израсходовать на цветы 2 700 рублей, а на подарки – 4 300 рублей. Вместе с тем граждане в возрасте 35–44 лет выделяют на эти цели 3 000 и 4 000 соответственно.