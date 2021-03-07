Еще 1 417 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 417 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 911 109", – говорится в сообщении.

За последние сутки в столице подтверждено 1 534 новых случая заражения, госпитализированы 629 человек. Также за минувшие 24 часа в городе скончались 47 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об устойчивом снижении количества случаев коронавируса в столице. Градоначальник оценил ситуацию как достаточно стабильную.