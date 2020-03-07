Москвичам предложили поучаствовать в фотокроссе "Первоцветы"

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На природных территориях Тропарево и Теплый Стан состоится фотокросс "Первоцветы". Конкурс пройдет с 10 по 31 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что конкурс нацелен на привлечение внимания к сохранению первоцветов.

В рамках мероприятия участники должны будут устроить "охоту" на цветы, в частности, на ландыш майский, ветреницу дубравную, многолетник семейства астровых, хохлатку, гусиный лук, чину весеннюю, медуницу и другие растения ранней весны.

Для того, чтобы принять участие в фотокросе, необходимо опубликовать в социальных сетях достойный снимок первоцветов, сделанный на территории особо охраняемой природной зоны.

Результаты конкурса будут объявлены 17 апреля.

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