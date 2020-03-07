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Общество

16:20

На фестивале "Букинист" приобрели около 25 тысяч книг и журналов

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гости фестиваля "Букинист" за месяц приобрели около 25 тысяч книг и журналов. Основу продаж составили произведения классической и детской литературы, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Кроме того посетителей интересовала научно-техническая литература (16% продаж) и книги современных авторов (12% продаж)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на прилавках торговых шале представлено около 48,5 тысячи изданий. Также на фестивале ежедневно проходят мастер-классы, встречи с писателями и литературные чтения.

"Продолжается и акция по приему книг у посетителей: в рамках этого проекта у горожан было приобретено более полутора тонн книг", – добавили в пресс-службе.

Также на прилавках "Букиниста" можно найти уникальные издания. В частности, "Свод военных постановлений" 1838–1839 годов, в котором систематизированы указы по военному ведомству, а также "Открытые тайны древних магиковъ и чародеевъ" 1804 года.

Ранее сообщалось, что в марте на фестивале "Букинист" пройдет свыше 40 творческих мероприятий. В столице можно будет посетить лекции, литературные чтения и встречи с писателями.

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