В Останкине прошла акция в поддержку строительства жилого дома на улице Цандера

В районе Останкино прошла акция в поддержку строительства жилого дома на улице Цандера. По программе реновации сюда должны переехать жители расположенных неподалеку пятиэтажек.

Жители пятиэтажек на улице Академика Королева жалуются, что в доме рушатся стены, из-за чего отклеивается плитка в ванной, а ведь ремонт делали пару лет назад. Кроме того, в доме № 7, корпус 2 протекает крыша.

"У нас худая кровля, и по этой стене у нас текла вода. Остались разводы на обоях, тут уже супруга по возможности подклеила, а вот на этой стене обои полностью отклеились", – рассказал житель дома Павел Мантров.