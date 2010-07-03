"Роскосмос" поддержал инициативу жены Рогозина по созданию фан-клуба корпорации

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Инициатива по созданию фан-клуба "Роскосмоса" принадлежит супруге главы корпорации Татьяне Рогозиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Это ее личная инициатива", – отметили в пресс-службе, добавив, что поддерживают ее идею.

Ранее супруга Дмитрия Рогозина на своей странице в Facebook сообщила о намерении создать фан-клуб "Роскосмоса". "Поддержим Роскосмос! Создадим свой фан-клуб! Давайте все вместе – к звездам", – написала она.

Свою инициативу Рогозина объяснила необходимостью поддержать корпорацию в условиях постоянных информационных атак.

Спустя какое-то время пост был удален. Позднее Рогозина пояснила, что произошла техническая ошибка, и от идеи создания фан-клуба она не отказывается.

В декабре 2018 года глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил об информационной атаке с целью создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации. Он отметил, что российская космическая отрасль переживает реконфигурацию, и "Роскосмос" "пришел в движение". По его мнению, именно с этим и связана информационная атака, поскольку кто-то внутри страны не хочет, чтобы "Россия вернула себе лидерские позиции в космосе".

