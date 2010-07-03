Руферы облюбовали высотку на юго-западе Москвы

На пересечении улиц Наметкина и Профсоюзной с высотного дома прыгают экстремалы с парашютами. Как рассказала телеканалу Москва 24 одна из местных жительниц, это любимое место и руферов, и просто молодых людей, которые разгуливают по крышам.
Здание относится к бизнес-классу, за охрану платят серьезные деньги, однако, как выяснилось, пройти на крышу достаточно просто – можно попасть туда через паркинг и торговый центр совсем рядом с домом.
По интернету распространены десятки видео, где видно, что попасть на крышу можно без проблем. Люди спокойно проходят наверх, ни разу не сталкиваясь с охранниками. Везде стоят видеокамеры, но никто не реагирует на то, что в здании находятся посторонние.
Местные жители пока не жалуются на это, только обсуждают проблему в онлайн-чате. Отмечается, что владельцы квартир опасаются снижения цен на их недвижимость в силу того, что сюда нередко заглядывают руферы.
Также местные не вызывают полицию, утверждая, что руферов не успеют поймать. По общему мнению жильцов, от жалоб в органы может быть только хуже.
В октябре 2018 года Мосгордума предложила ужесточить наказания для руферов и зацеперов. Штрафовать хотят минимум на тысячу рублей, если поймали впервые, и на 3-4 тысячи за повторное нарушение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.