Руферы облюбовали высотку на юго-западе Москвы

На пересечении улиц Наметкина и Профсоюзной с высотного дома прыгают экстремалы с парашютами. Как рассказала телеканалу Москва 24 одна из местных жительниц, это любимое место и руферов, и просто молодых людей, которые разгуливают по крышам.

Здание относится к бизнес-классу, за охрану платят серьезные деньги, однако, как выяснилось, пройти на крышу достаточно просто – можно попасть туда через паркинг и торговый центр совсем рядом с домом.

По интернету распространены десятки видео, где видно, что попасть на крышу можно без проблем. Люди спокойно проходят наверх, ни разу не сталкиваясь с охранниками. Везде стоят видеокамеры, но никто не реагирует на то, что в здании находятся посторонние.

Местные жители пока не жалуются на это, только обсуждают проблему в онлайн-чате. Отмечается, что владельцы квартир опасаются снижения цен на их недвижимость в силу того, что сюда нередко заглядывают руферы.

Также местные не вызывают полицию, утверждая, что руферов не успеют поймать. По общему мнению жильцов, от жалоб в органы может быть только хуже.

В октябре 2018 года Мосгордума предложила ужесточить наказания для руферов и зацеперов. Штрафовать хотят минимум на тысячу рублей, если поймали впервые, и на 3-4 тысячи за повторное нарушение.