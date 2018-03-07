Уроки целомудрия в школах предложили ввести в фонде "Женщины за жизнь"

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Руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина предложила проводить в школах уроки целомудрия.

Кроме того, она выступила за рассмотрение вопроса о создании специальных курсов для молодоженов в ЗАГСах. "Может быть, в ЗАГСах предлагать проходить курсы, как есть в церкви курсы катехизации, почему бы тогда молодым не рассказывать, что такое семейная жизнь", – цитирует Москвитину Агентство "Москва".

В январе депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил проходить тест на психологическую совместимость перед свадьбой. По его мнению, это поможет заранее выявить потенциальные конфликтные ситуации в семье и снизить число разводов в стране.